الحكومة المصرية تتحفظ على أموال محمد رمضان وهذا رده

أعلن النجم المصري محمد رمضان، اليوم الخميس، عن تحفظ الدولة المصرية على أمواله.وقال رمضان في مقطع فيديو نشره على انستغرام، إن الدولة قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة.

وعلق رمضان على الفيديو: “أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض”.وقال محمد رمضان في الفيديو: “إستيقظت صباح اليوم، على مكالمة من البنك يخبرني بأن الدولة تحفظت على أموالي”.

وأضاف الفنان: “أجبت البنك بأنني ومالي وبيتي ولحم أكتافي ملك لبلدي، وأهل بلدي أين المشكلة”.وتابع الفنان: “أخبرته بأن الشعبيين مثلي والفلاحين والصعايدة، على قدر ما يضعون أموالا في البنك، يتركون في بيوتهم، مستوره والحمد لله”.

وكان النجم المصري محمد رمضان، قد تعرض لموجة من الإنتقادت إثر نشره فيديو قبل فترة، وهو يقوم برمي الدولارات في مسبح منزله.ولاقى الفيديو ضجة واسعة في صفوف متابعيه الذين إستفزهم ما يقوم به، وطالبوه بالتوقف عن هذه التصرفات.

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https://www.instagram.com/p/CPqJwNUB93r/