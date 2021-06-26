الحكومة تأمر بتمديد برنامج الرحلات الجوية إلى نهاية جويلية

في تعليمة بعثت بها إلى إدارة “الجوية الجزائرية”

البرنامج يبقى نفسه مع المحافظة على نفس توقيت الرحلات

قررت الحكومة تمديد برنامج الرحلات الجوية الدولية بشهر إضافي، يستمر إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل. بنفس عدد الرحلات والوجهات المحددة سابقا.

أكدت مصادر رسمية، بأن شركة “الخطوط الجوية الجزائرية“، تلقت تعليمات رسمية، نهاية الأسبوع المنصرم. من أجل الاستمرار في تنظيم برنامج الرحلات الجوية الدولية إلى غاية نهاية شهر جويلية الداخل. مع المحافظة على نفس عدد الرحلات المعتمد خلال شهر جوان الجاري وبنفس المواعيد.

وأشارت مصادر “النهار”، إلى أنه وبعد تلقي إدارة المؤسسة الضوء الأخضر للاستمرار في برنامجها. تنطلق المديرية التجارية في الساعات القليلة القادمة في عملية بيع التذاكر عبر مختلف وكالاتها.

ويقدّر عدد الرحلات الجوية التي تربط مطارات الجزائر بفرنسا بثلاث رحلات في الأسبوع، منها رحلتان يومي الثلاثاء والخميس من مطار “هواري بومدين” الدولي إلى باريس. ورحلة تربط مطار وهران بالجهة الغربية للوطن باتجاه مرسيليا كل يوم سبت. فيما تمت برمجة رحلة “قسنطينة – تونس -قسنطينة” كل جمعة، و”الجزائر العاصمة – إسطنبول- الجزائر العاصمة” كل يوم أحد. و”الجزائر العاصمة – برشلونة – الجزائر العاصمة” كل يوم أربعاء.

وإلى جاب هذا البرنامج، وسّعت إدارة “الجوية الجزائرية” من شبكة خطوطها لتشمل رومانيا بإيطاليا وفرانكفورت بألمانيا.

وبخصوص التسعيرات، أوضح الشريك الوطني، بأن البيانات التعريفية انطلاقا من الخارج ضبطت كالآتي: الانطلاق من تونس: 591 دينار تونسي ذهاب- إياب “باحتساب كل الرسوم”، إسطنبول: 686 دولار ذهاب-إياب، باريس: 518 أورو ذهاب-إياب، مرسيليا: 391 أورو ذهاب-إياب، وبرشلونة: 317 أورو ذهاب-إياب.

إضافة إلى ذلك، تدفع مصاريف الحجر الصحي المحدد بخمسة أيام بـ 41.000 دينار “باحتساب كل الرسوم”، وفق ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

وقال، مؤخرا، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء “كورونا“، إلياس أخاموك، إنه من بين الآلاف الذين دخلوا البلاد، تم اكتشاف 6 حالات إصابة مؤكدة فقط بالفيروس، وتم التكفل بهم، مشيرا في المقابل، إلى جاهزية “البروتوكول” الخاص بقاعات الأفراح منذ أيام، ويتواجد حاليا على طاولة السلطات العمومية، وهي من ستعلن عن استئناف نشاطاتها.