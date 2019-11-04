الحكومة تؤكد اتخاذ كل الإجراءات لضمان نجاح الحملة الإنتخابية

الوطني
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الحكومة تؤكد اتخاذ كل الإجراءات لضمان نجاح الحملة الإنتخابية
بقلم نادية بن طاهر

أكد الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، اليوم الإثنين، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حملة انتخابية في أحسن الظروف.

وأضاف رابحي، في تصريح للصحافة، نقلته الإذاعة الجزائرية، أن السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، إتخذت كل الإجراءات لضمان حملة إنتخابية عادية.

وأضاف الوزير، بأنه يأمل أن يتعاطى المرشحون لإنتخابات 12 ديسمبر، مع المواطنين، ومع كل الفاعلين في الإنتخابات.

وذلك حتى تتمكن البلاد من تجاوز الوضع الراهن بأمان، عبر الإنتخابات، يضيف رابحي.

وتوقع الناطق الرسمي للحكومة، مشاركة قوية للمواطنين، في الإستحقاقات المقبلة.


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