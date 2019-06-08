الحكومة تحدد خصائص المارغرين وتحذّر من أي خطر قد يهدد صحة المستهلك

حدد قرار وزاري مشترك، النظام التقني المتعلق بخصائص المارغرين والمنتوجات الممثلة وأخلاط الطلي، فضلا عن تسمية بعض المواد التي يمكن

إضافتها للمادة الدسمة، التي تعد العنصر الأساسي في منتوج المرغرين، على غرار الفيتامينات A وأسيراته، الفيتامين D والفيتامين E وأسيراته

إلى جانب كلورير الصوديوم، سكر بروتينات ملائمة صالحة للإستهلاك، ومكونات أخرى بما فيها المعادن، بحيث اشترط القرار الوزاري

أن لا تشكل المرغرين والمنتجات المماثلة وأخلاط الطلي موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك، كما يجب أن تستجيب

للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وخاصة تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية، والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية، والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة

المواد الغذائية والنظافةالصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للإستهلاك البشري،فضلا عن ضرورة تحديد كمية المواد الدسمة المستخدمة في تركيبة المنتوج.

واشترك في وضع القرار أربع قطاعات وزارية، على غرار وزارة التجارة، الفلاحة، الصناعة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وقدصدر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة كاملة من نشر القرار بالجريدة الرسمية.