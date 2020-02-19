الحكومة تدرس المشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما

درس اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الحكومة قانون تمهيدي يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

وإستمع الوزير الاول لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي خصص للمشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

وينص مشروع القانون على 48 مادة ويجرم التميير على أساس الجنس أو العرق أواللون أوالنسب، أيضا التمييز على أساس الأصل القومي أوالإثني أوالنسب أواللغة أوالانتماء الجغرافي

كما نص ذات المشروع على معاقبة جميع أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره.

وأشار وزير العدال أن مشروع القانون يعاقب يجرّم أشكال التعبير التي تعبر عن الاحتقار أوالإذلال أوالعداوة أوالكراهية أوالعنف.