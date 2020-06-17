الحكومة تدرس مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد الـمندوبيات البلدية لبلديتين السانية ووادي تليلات في وهران

خصص إجتماع الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.

وخلال الإجتماع بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد قدم وزير الداخلية عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد الـمندوبيات البلدية لبلديتين السانية ووادي تليلات وحدودها (ولاية وهران).

وينض مشروعا هذين المرسومين إلى تحديد عدد الـمندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي السانية ووادي تليلات.

ولهذا الغرض، ستتوفر كل من بلدية وادي تليلات على 5 مندوبيات بلدية، وبلدية السانية على مندوبيتين 2 بلديتين.

وللإشارة فإن هذا التنظيم الإداري، الـمقرّر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص.

والذي من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان الـمرفق العام، والاستجابة بفعالية لـمتطلبات التنمية الـمحلية التي تعد من اختصاصها.