الحكومة تدرس مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام

درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص يعبّر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعًا مجددًا طبقًا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.

فضلا عن ذلك، فإن إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات الـمواطن في مجال المعلومة الكاملة والـموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لـمهني الإعلام، وكذا لـمهام الخدمة العمومية والـمنفعة العامة.

وفي هذا الإطار، سيساهم الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية. وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.

وأخيرًا، طبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

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أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني، الإلتزام الدائم للوزارة للعمل مع كل وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجهها.

وجاء ذلك، خلال لقاء تنسيقي جمع الوزير مع مسؤولي وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، يندرج اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية لمختلف وسائل الإعلام. كما جرى اللقاء بمقر الوزارة، وتمحور حول الإستماع لمختلف انشغالات واقتراحات ممثلي هذه القنوات.

وبالمناسبة، أكد وزير الإتصال الإلتزام الدائم للوزارة للعمل مع كل وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجهها. وضمان استمراريتها واستقرارها في إطار إعلام وطني هادف يضمن إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن والدفاع عن المصالح العليا للوطن.

كما ذكر وزير الإتصال في هذا السياق، أن أولوية القطاع حاليا هي إرساء قواعد المهنة الحقيقية للوصول إلى صحافة محترفة.

ومن جهتهم، أبدى ممثلو القنوات التلفزيونية رغبتهم الواسعة بالوقوف وعن قناعة مع الخيارات الوطنية والتوجهات الكبرى للسياسة الجزائرية. باعتبار أن الجزائر خطا أحمرا تلتقي فيه كل التيارات وتتقاطع فيه وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

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