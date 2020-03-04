الحكومة تدرس مشروع صفقة بالتراضي لاقتناء 18 مركبة لنقل غواصي الحماية المدنية

قدّم اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية عرضا خلال إجتماع الحكومة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين المديرية العامة للحماية المدنية والشركة الجزائرية لصناعة الـمركبات.

وتملتث الصفقة في اقتناء 18 مركبة لنقل الغواصين، من الشركة الجزائرية لصناعة الـمركبات من علامة “mercedes benz safav – mb sap de tiaret “التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

والهدف من هذه الصفقة توفير ظروف عمل أحسن لمختلف الوحدات المتخصصة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأضاف عرض الوزير أن الامر يتعلق بهياكل موزعة عبر التراب الوطني بين الوحدات البحرية للمناطق الساحلية وفرق الغواصين.