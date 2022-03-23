الحكومة تدرس نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان إلى دراسة عدة ملفات تخص قطاعات الفلاحة، التعليم العالي، الثقافة والصناعة.

وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدم وزير التعليم العالي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى فإن هذا مشروع هذا النص يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعداد الترسانة التنظيمية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مجال التعليم العالي قبل الدخول الجامعي 2022 ـ 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى نظرة جديدة وشاملة ومنظمة لكافة الجوانب الـمرتبطة بنظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي الوطنية. بما يجعله يساير الـمستجدات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي. ولاسيما من حيث التكوين، وأنماط التعليم، أو من حيث علاقة الـمؤسسة الجامعية بمحيطها الاجتماعي والإقتصادي وتفتحها على الـمحيط الدولي.

كما هذا المشروع من شأنه أن يضفي مرونة على نظام التعليم والتكوين الجامعي حتى يكون مواكبا لـمتطلبات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال البيداغوجي.

طالع أيضا: بوذراع: الحكومة قدمت ضمانات لحماية المُبلّغ عن الفساد بالمؤسسات الحكومية والخاصة