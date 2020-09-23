الحكومة تستمع الى عرض حول الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض يتعلق بقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول ورقة العمل لبعث وتطوير هذا القطاع في إطار الـمقاربة الإقتصادية والإجتماعية الجديدة.

إن الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار استراتيجي مدرج في برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، مع وضعه حيز التنفيذ تدريجيا.

وجدير بالإشارة أن تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتم تدريجيا يتمثل في التكفل بالدرجة الأولى بانشغالات الـمواطنين على مستوى الجماعات الـمحلية في مجالات السكن، والفلاحة، والصناعة، وبجميع الأنشطة الـمرتبطة بالتنمية الإقتصادية.

وجدير بالذكر أن بلادنا معروفة بقدراتها الطاقوية خارج الـمحروقات، ولاسيما في تثمين الـمصادر الجديدة مثل الطاقة الشمسية والهوائية والحرارية.

علاوة على ذلك، فإن سياسة الانتقال الطاقوي تعني كل قطاعات النشاطات الإقتصادية والاجتماعية.

ويعد تكوين كفاءات وطنية ضرورة ملحة من أجل إنشاء اقتصاد حقيقي يقوم على أساس الطاقات خارج الـمحروقات.

ولهذا الغرض، لا بد من اعتماد سياسة اتصال وتحسيس لحمل الـمواطنين على الإندماج في ثقافة الطاقات الـمتجددة في سلوكياتهم اليومية.