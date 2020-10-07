الحكومة تستمع لعرض حول مشروع إعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران الـمدني

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران الـمدني.

يأتي مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران الـمدني “PNSAC” تطبيقًا لأحكام القانون رقم 98 ــ 06 الـمؤرخ في 27 جوان 1998، الـمُعدل والـمُتمم، الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني.

كما يندرج البرنامج الوطني الـمعني في إطار تنفيذ توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني “ICAO” ، ويهدف إلى حماية أنشطة الطيران الـمدني من التدخلات غير الـمشروعة من خلال التنظيمات والإجراءات والـممارسات التي تراعي سلامة وانتظام وفعالية الرحلات الجوية، وتستجيب للـمتطلبات الجديدة لأمن الطيران الـمدني، لاسيما من الناحيتين التنظيمية والعملية سواء على الـمستوى الوطني أو الدولي.