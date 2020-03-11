الحكومة تصادق على صفقتين بصيغة التراضي بين قطاعي الداخلية والسكن مع مؤسسات عمومية

الوطني
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الحكومة تصادق على صفقتين بصيغة التراضي بين قطاعي الداخلية والسكن مع مؤسسات عمومية
بقلم النهار أونلاين

استمعت الحكومة وصادقت خلال اجتماعها اليوم على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مصالح الـمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة ENIEM.

الصفقة من أجل اقتناء تجهيزات، قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع صفقة بصيغة التراضي البسيط لإبرام الصفقة التطبيقية الثانية لعقد البرنامج الثاني الـمتعلق بإنجاز مشروع إنهاء أشغال التهيئة الأولية وكذا دراسة وإنجاز التهيئة الثانوية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله مع مجموعة من الـمؤسسات العمومية.


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