الحكومة تعدل شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء

عدّلت الحكومة شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، أين تم اشتراط شهادة الماستر في الحقوق على الأقل بدل شهادة ليسانس.

بالإضافة الى تحديد مدة 3 سنوات للتكوين القاعدي للطلبة القضاة ويكون نصفها نظريا والآخر تطبيقيا.

كما تم تحديد سن 27 سنة كحد أدنى و40 سنة كحد أقصى للالتحاق بالمدرسة.

وجاء هذا التعديل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أين صدر مرسوما تنفيذيا برقم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022.

والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-159 ويحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.