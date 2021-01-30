الحكومة تقرر الإبقاء على الحجر المنزلي في 19 ولاية فقط لمدة 15 يوما

رفع الحجر عن 10 ولايات

الحرية للولّاة في اتخاذ القرارات حسب الوضع العام

قلّصت الحكومة من عدد الولايات المعنية بتمديد الحجر المنزلي بخمسة عشر يوما إضافية، إلى ١٩ ولاية بدلا من ٢٩، مع المحافظة على نفس التوقيت، ليكون من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الخامسة من صباح اليوم الموالي.

وجاء قرار التقليص من عدد الولايات المعنية بتدابير الحجر المنزلي، في نفس اليوم الذي انطلقت فيه حملة التطعيم ضدّ فيروس “كورونا” من ولاية البليدة، بعد تسلّم الجزائر أول شحنة من اللقاح الروسي “سبوتنيك 5″، في انتظار تسلّم باقي الشحنات من مخبر “أسترا زينيكا” والمخبر الصيني بصفة تدريجية.

وأكدت الوزارة الأولى على أهمية إبقاء السلطة التقديرية لولّاة الجمهورية في تعديل الإجراءات والتدابير المعمول بها، حسب الحالة، وأعلنت في بيان لها، بأن الحجر المنزلي الذي تم تمديده بخمسة عشر يوما إضافية، والذي يدخل حيز التطبيق ابتداءً من اليوم الأحد، سيشمل ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تيموشنت وغليزان، فيما يستنى منه ٢٩ ولاية وهي أدرار، الشلف، الأغواط، بجاية، بشار، أم البواقي، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، ڤالمة، المدية، معسكر، ورڤلة، البيّض، إليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة وغرداية.

وأضافت الوزارة الأولى في بيان لها، أنه يمكن للولّاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.