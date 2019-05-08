الحكومة تقرر تقليص فاتورة استيراد قطع غيار السيارات والمنتجات الكهرومنزلية 

اتخذت الحكومة اليوم الأربعاء، قرار يهدف الى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات، وكذا المنتجات الكهرومنزلية.

وخلال اجتماع ترأسه الوزير الاول نور الدين بدوي، حيث خصص هذا الاجتماع الذي استمعت خلاله الحكومة إلى عرض قدمه

وزير المالية لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف.

وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية

وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة، مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة.

كما كلف وزير المالية بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع القادم للحكومة تتعلق بالإجراءات الكفيلة بتقليص

فاتورة استيراد المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية ما يسمى “بالمنتجات البيضاء”، والهواتف النقالة.