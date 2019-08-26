الحكومة تقرّر إعادة هيكلة 34 مديرية مركزية بوزارة التربية

قررت الحكومة إعادة تشكيل وهيكلة المديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال تحيين مهام بعض المديريات ودمج بعض المفتشيات.

حيث شملت إعادة الهيكلة 34 مديرية مركزية.

وحسب إعادة الهيكلة، فقد تم دمج مفتشيتي الإدارة والبيداغوجيا في مفتشية واحدة، وتعيين مفتش عام لكلتا المفتشيتين.

وهذا لإيقاف المشاكل والتداخل في الصلاحيات الذي كان يحدث سابقا، خاصة أثناء قيام المفتشين بمهامهم في الميدان.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فقد أصبحت مفتشية واحدة تحت تسمية المفتشية العامة لوزارة التربية.

كما هو معمول به في كل الوزارات، حيث يوجد مفتش عام واحد على غيرما كان موجودا في وزارة التربية الوطنية.

مما قسم المفتشين وأحدث صراعا بين مفتشي البيداغوجيا ومفتشي الإدارة.

كما حددت وزارة التربية مهام المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية.

والمتمثلة في ضمان توظيف وتسيير مستخدمي الإدارة المركزية ومفتشي التربية الوطنية والمدرسين الأجانب.

والمستخدمين والمدرسين الجزائريين العاملين في الخارج.

إضافة إلى ضمان متابعة تسيير مديري الثانويات وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الموظفين.

الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية،ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية.

ومن المهام أيضا، التكفل بملفات معاشات تقاعد المستخدمين المسيرين مركزيا.

وضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي وضمان متابعتها مع المصالح المعنية.

أما المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح المركزية.

فتتمثل مهامها في ضمان متابعة التسييراللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية.

وتنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة.

وتحضير ملفات الطعون ضد العقوبات التأديبية للدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالمستخدمين المسيرين لا مركزيا.

ومن المديريات التي تمت إعادة هيكلتها، مديرية التعليم المتوسط والابتدائي والثانوي، المديرية الفرعية للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي.

و كذا المديرية الفرعية للبيداغوجيا، المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي، المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي.

بالاضافة الى مديرية التعليم الثانوي والتكونولوجي، المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص.

ومن المديريات أيضا، المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، المديرية الفرعية للتعليم الخاص.

ومديرية الموارد البشرية، المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، مديرية التكوين، المديرية الفرعية للتكوين المتخصص.

والمديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، المديرية الفرعية للمحاسبة.

والصفقات العمومية، مديرية الموارد المالية والمادية، المديرية الفرعية لمراقبة تسييرالمؤسسات العمومية تحت الوصاية والمديرية الفرعية لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية.

وإعادة الهيكلة المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، مديرية الهياكل والتجهيزات، المديرية الفرعية للخريطة المركزية، المديرية الفرعية لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية.

والمديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، المديرية العامة لتقييم النظام التربوي والاستشراف.

وكذا المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية والمديرية الفرعية للتجهيزات والشبكات والأمن المعلوماتي.