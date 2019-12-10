الحكومة توافق على تجسيد البرنامج الوطني للتشجير

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم، وأبدت موافقتها المسبقة على إبرام صفقات بصيغة التراضي البسيط، تخص مشاريع تنموية هامة لقطاع الموارد المائية والفلاحة.

يتعلق الأمر بانجاز أشغال تهيئة الأحواض المطلة على السدود وتنمية المناطق الجبلية ومكافحة تدهور الأراضي في المناطق السهبية والصحراوية وكذا تجسيد البرنامج الوطني للتشجير.

40 بالمائة من الصفقة في إطار المناولة للمؤسسات الصغيرة الناشطة

في تعقيبه إثر موافقة الحكومة على هذين المشروعين، أكد الوزير الأول على ضرورة تشجيع ومرافقة الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق النائية والريفية، كما وجب إدماجها في هاته المشاريع وتسهيل انخراطها لأنها من ستتكفل بالقيام بعمليات الصيانة ومتابعة المشاريع المنجزة مستقبلا.

وعلى إثر ذلك قرر الوزير الأول تخصيص حصة 40 بالمائة من هذه الصفقة في إطار المناولة للمؤسسات الصغيرة الناشطة في هذا المجال.

معالجة ظاهرة صعود المياه بولاية ورقلة

كما أبدت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام صفقات بصيغة التراضي البسيط، عليى بمشاريع تهدف إلى معالجة ظاهرة صعود المياه بولاية ورقلةوتأهيل نظام الصرف الصحي من خلال استكمال أشغال إعادة تهيئة 15 محطة..

وهي العمليات التي تمت إعادة بعثها تبعا لتعليمات الوزير الأول خلال اجتماع سابق للحكومة، بغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض المنجرة عن ظاهرة صعود المياه بهذه الولاية وذلك ترجمة لجهود الدولة في مجال الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مياه الشرب.