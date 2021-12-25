الحكومة تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت مصالح الوزارة الاولى اليوم عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بعد إرتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة. وستطبق لمدة 10 أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.

وحسب بيان ذات المصالح إتخاد عدة إجراءات كمرحلة أولى منها الاستحداث جواز صحي للتلقيح والذي سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات. وهذا كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والـمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور. حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أوالرياضي أوالاحتفالي.

وأكدت الحكومة على تكثيف عمليات تلقيح الـموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية. وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من الـمفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أوقد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.

كما شددت الحكومة على ضرورة تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة. سيما منها إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي. وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء الـمخالفين.

تهدف الحكومة من خلال إتخاذ هذه التدابير إلى إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.