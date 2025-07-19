الحماية المدنية: إخماد حريق بومرداس دون تسجيل خسائر بشرية

أعلنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، أنه تم اخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة مازر بلدية رأس جنات بولاية بومرداس، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

واوضحت ذات المصالح، أنها سخرت لهذه العملية جميع المعدات المادية والبشرية بما فيها الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية بومرداس. كما تم تدعيم الوحدات المتدخلة بالمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات المتواجدة بولاية البويرة. والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

كما أشارت أن الحريق تم إخماده كليا ومنع انتشاره إلى السكنات والممتلكات دون تسجيل أي خسائر بشرية. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

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