الحماية المدنية..اختتام الدورة التدريبية لفائدة ضباط الدول العربية و الإفريقية
اختتمت أمس الاربعاء، الدورة التدريبية لطرق تسيير مكافحة حرائق الغابات لفائدة ضباط الدول العربية و الأفريقية للحماية المدنية، التي نظمتها المديرية العامة للحماية.
وفي بيان للمدرية العامة للحماية اليوم الخميس، أنه بإشراف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، تم تنظيم حفل اختتام و توزيع الشهادات عشية امس الاربعاء.
وهذا بعد انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لطرق تسيير مكافحة حرائق الغابات المنظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للحماية المدنية لفائدة ضباط الدول العربية و الأفريقية.
كما نظمت هذه الدورة خلال الفترة الممتدة من 17 الى 27 جويلية الجاري على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
بالمقابل أضاف البيان ان المتربصون استفادو من دروس نظرية وأخرى تطبيقية، اكتسبوا من خلالها معارف ومهارات تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة .
و بالمناسبة أشاد الضباط المستفيدون من هذا التكوين على حفاوة الاستقبال والضيافة وعلى الظروف المميزة التي سادت خلال هذا التكوين النوعي وكفاءة المؤطرين و شكرهم و وتقديرهم للمدير العام للحماية المدنية الجزائرية، العقيد بوعلام، بغلاف و لكل الإطارات و الاعوان الدين سخروا كل الإمكانيات لنجاح هذه الدورة التدريبية.
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حريق تونس.. الحماية المدنية الجزائرية تباشر مهامها
كما باشرت، الفرق الأولى للحماية المدنية، المتواجدة في تونس، مهامها بإطفاء الحريق الذي يشهده جبل بوقرنين.
كما شاركت الحماية المدنية من مختلف الولايات كتبسة، قسنطينة، سوق اهراس، عنابة، ميلة، قالمة، خنشلة، الطارف، باتنة، أم البواقي.
في حين، دخلت 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، و4 سيارات قيادية وسيارة اسعاف، إضافة إلى 80 فردا إلى تونس.
واتجهت فجر الأربعاء، حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية للدخول إلى التراب التونسي. وهذا بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما تم تقديم الدعم أيضا شاحنات إطفاء من الحجم الكبير للحماية المدنية،للمساعدة على إخماد الحرائق.
ومن جهتها، أعلنت الحماية المدنية أن 80 بالمائة من العتاد وأفراد الحماية المدنية الجزائرية دخلوا التراب التونسي.
كما جاء قرار الرئيس عبد المجيد تبون بطلب من السلطات التونسية المساعدة من الجزائر. حيث أمر بالإرسال الفوري لحوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية. و20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير إلى تونس لإخماد الحرائق المندلعة في الغابات.
كما استأنفت قوات الدفاع المدني في تونس فجر الأربعاء، عمليات إطفاء حريق جبل بوقرنين باستعمال الطائرات. بينما تواصل وسائل الدفاع البرية حماية التجمعات السكنية للضاحية الجنوبية للعاصمة تونس. خوفاً من تسرب النيران إلى الأحياء الآهلة بالسكان.
كما اندلع حريق بجبل بوقرنين في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس يوم الثلاثاء، ونشبت النيران في مساحات واسعة من المنطقة الغابية. التي تطل على أكبر ضواحي العاصمة تونس ومنها مدن الزهراء وحمام الأنف وبرج السدرية وبومهل.
في حين، قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة، إن قوات الدفاع بدأت في إخماد الحريق. منذ بلوغ الإشعار عن اندلاع النيران في قمة الجبل. حيث تم استعمال الطائرات العمودية وجرى تسخير عربات الإطفاء لحماية المناطق السكنية ومنع اقتراب النيران منها.