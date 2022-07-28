الحماية المدنية..اختتام الدورة التدريبية لفائدة ضباط الدول العربية و الإفريقية

اختتمت أمس الاربعاء، الدورة التدريبية لطرق تسيير مكافحة حرائق الغابات لفائدة ضباط الدول العربية و الأفريقية للحماية المدنية، التي نظمتها المديرية العامة للحماية.

وفي بيان للمدرية العامة للحماية اليوم الخميس، أنه بإشراف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، تم تنظيم حفل اختتام و توزيع الشهادات عشية امس الاربعاء.

وهذا بعد انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لطرق تسيير مكافحة حرائق الغابات المنظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للحماية المدنية لفائدة ضباط الدول العربية و الأفريقية.

كما نظمت هذه الدورة خلال الفترة الممتدة من 17 الى 27 جويلية الجاري على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

بالمقابل أضاف البيان ان المتربصون استفادو من دروس نظرية وأخرى تطبيقية، اكتسبوا من خلالها معارف ومهارات تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة .

و بالمناسبة أشاد الضباط المستفيدون من هذا التكوين على حفاوة الاستقبال والضيافة وعلى الظروف المميزة التي سادت خلال هذا التكوين النوعي وكفاءة المؤطرين و شكرهم و وتقديرهم للمدير العام للحماية المدنية الجزائرية، العقيد بوعلام، بغلاف و لكل الإطارات و الاعوان الدين سخروا كل الإمكانيات لنجاح هذه الدورة التدريبية.

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