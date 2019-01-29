الحماية المدنية: الفيديو المتداول ليس لإنتشال جثة العون عاشور محمد

بينت مديرية الحماية المدنية أن الفيديو المتداول حول إنتشال جثة عاشور محمد يعود لعملية انتشال مواطن في تيزي وزو.

الفيديو لإنتشال جثة مواطن جرفته السيول بولاية تيزي وزو يوم 27 جانفي الجاري، وتم إنتشار أمس من طرف غطاسوا الحماية.

ونشرت الحماية المدنية على صفحتها الرسمية في فايسبوك: هذا الفيديو هو خاص بعملية إنتشال جثة مواطن.

جرفته السيول بولاية تيزي وزو يوم 27 جانفي 2019، وتم إنتشاله أمس من طرف غطاسوا الحماية، الرجاء عدم الخلط وتغليط الرأي العام .

وكذا عائلة الزميل والبطل عاشور محمد، سنوافيكم بالتفاصيل في كل دقيقة، وكذا عند الانتهاء من عملية الإنقاذ.