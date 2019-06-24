الحماية المدنية تحذر من ضربات الشمس هذه الأيام

حذرت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خوفا من الإصابة بضربات الشمس بعد الإرتفاع في درجات الحرارة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن درجة الحرارة مرتفعة جدا، لا تنخفض في الليل وهذا لعدة أيام إذا هي موجة حر.

لذا تضع المديرية العامة للحماية المدنية كل الوحدات العملية في حالة تأهب قصوى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية.

مشيرة إلى ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة، يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

إستحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.

بالإضافة إلى إغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار.

وترك النوافذ مغلقة طيلة النهار، وفتحها فقط في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، وكذا إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها.

– إذا توجب عليك الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك، يفضل أن يكون فاتحة اللون.

– عدم التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها، والاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن.

كما يجب إعطاء شرب الماء بانتظام للأطفال والمرضى وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة.

ومن الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض درجات الحرارة أو بالليل.

والإحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل، وكذا عدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة.