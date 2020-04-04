الحماية المدنية: تدخلاتنا اليومية باللباس الواقي لا يعني إجلاء شخص مصاب بكورونا

أكدت مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم السبت، في بيان لها، أن ظهور أفرادها خلال التدخلات اليومية باللباس الواقي لا يعني إجلاء شخص مصاب بكورونا.

وأوضحت الحماية المدنية لتبسة، أن ارتداء فرق التدخل الخاصة بسيارة الإسعاف والإجلاء، للباس الواقي ذو اللون الابيض أو الاصفر والأزرق، لايعني بالضرورة وجود حالة إصابة أو حالة مشتبه بإصاباتها بجائحة فيروس كورونا.

أضافت الحماية المدنية “هو اجراء وقائي للفرقة المتدخلة وللمريض وهناك مرضى وخاصة من كبار السن تستدعي حالتهم الى نقلهم الى المصالح الإستشفائية”.

ودعت الحماية المدنية المواطنين الى تجنب الهلع والخوف ونشر الأخبار الزائفة والاشاعات غير المؤكدة.