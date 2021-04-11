الحماية المدنية تدعو إلى رفع الحيطة والحذر خلال الشهر الكريم

تدعو المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين، لأخذ الحيطة والحذر، تحسبا لشهر رمضان، بإحترام وتطبيق تدابير الوقاية من كورونا.

وذكرت الحماية المدنية، عبر بيان لها، المواطنين، بمختلف النصائح والتدابير الأمنية لتفادي مختلف الحوادث.

وحذرت المديرية، من السياقة الخطيرة، خلال هذا الشهر المبارك وخاصة لحظات قبيل الإفطار أو بداية الحجر المنزلي.

ودعت الحماية المدنية، إلى التقيد بقواعد قانون المرور والسلامة المرورية، بتفادي السرعة المفرطة و التجاوزات الخطيرة.

بالإضافة إلى إحترام مسافة الأمان وأخذ قسط كافي من الراحة عند الإحساس بالتعب أو النعاس.

ومن جهة أخرى، وجهت الحماية المدنية، نداء إلى مستعملي الدراجات النارية بضرورة لبس الخوذة عند السياقة.

وبخصوص الحوادث المنزلية، حذرت مصالح الحماية، من إستعمال مختلف مواد التنظيف أو مواد خطيرة، وكذا سوء تخزينها وتركها في متناول الأطفال.

كما إن الأكل الساخن وزيت القلي يمثلون كذلك خطر يجب عدم إهماله أين يتم تسجيل عدة حوادث منها الحروق.

أما فيما يتعلق بحوادث التسممات خلال هذا الشهر، يكون غالبا من جراء عدم احترام قواعد التخزين والتبريد.

وكذا عرض مختلف السلع للبيع على الرصيف دون مراعاة أدنى الشروط النظافة.

ودعت الحماية المدنية، في حالة أي حادث، إلى الاتصال بمصالحها على الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالضبط.

هذا وبمناسبة حلول شهر رمضان، يتمنى المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام وكافة المستخدمين، رمضان مبارك إلى كافة الشعب الجزائري.