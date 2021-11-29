الحماية المدنية تدعو المواطنين لتفادي التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج
دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين عدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج.
ويأتي هذا حسب بيان للمدرية العامة للحماية المدنية لتفادي مختلف الأخطار والحوادث.
بالإضافة الى تسهيل تنقل مصالح الحماية المدنية في حال طلب النجدة من طرف مختلف المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة و الأمراض المزمنة وحالات الولادة المفاجئة و القصور الكلوي.
كما دعت سائقي المركبات الى ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة في ظل هذه التقلبات الجوية.
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هذه الطرقات المغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج
كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج و الأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور ليلة أمس.
وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني من خلال صفحتها على الفايسبوك، أن هناك صعوبة في السير على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية آيت نوال مزادة بسبب تساقط الثلوج.
كما أن هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى صعوبة في السير بالمحور الولائي رقم 06 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف. على مستوى قرية تيزي نتاقة بلدية آيت تيزي بسبب تراكم الثلوج.
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قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أدت الإضطرابات الجوية الأخيرة، إلى غلق العديد من الطرقات عبر عدة ولايات من الوطن، بسبب تساقط الأمطار والثلوج.
وحسب مصالح الدرك الوطني، تتمثل الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية فيما يلي:
رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن بتيزي وزو، وبلدية شلاطة ببجاية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
ونصحت ذات المصالح، مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر.
تدخلات الحماية المدنية والطرقات المغلقة بسب الثلوج والأمطار
ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية، وكذا قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج.
ولاية تيزي وزو:
الطريق البلدي الرابط بين بلدية بونوح المؤدي إلى ولاية البويرة مغلق بمنطقة حلوان بلدية بوغني، بسبب تراكم الثلوج. أين تم إخراج 6 سيارات بها 15 شخصا كانت محصورة في الثلوج.
وفي بلدية بوزقن، الطريق البلدي الرابط بالطريق الولائي رقم 09 مفتوح أمام حركة المرور بجسر أزغار قرية بوبهير.
فيما يعرف الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية أيت زيكي وأقبو ببجاية صعوبة في السير بمنطقة شريعة بسبب تراكم الثلوج الثلوج. و “ط.و” رقم 09 الرابط بين بلدية إيلولة وأقبو ببجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.
وفي بلدية عين الحمام، “ط.و” رقم 15 الرابط بين عين الحمام والبويرة مغلق بمنطقة تيروردة بلدية ايفرحونن بسبب تراكم الثلوج.
أما ببلدية أيفرحونن، فإن المحور الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايلتن المؤدي إلى بجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.
وفي بـلـديـة بني يني، المحور رقم 33 الرابط بين ابودرنن بتيكجدة بالبويرة مغلق بمنطقة تيزي نكولال بسبب تراكم الثلوج.
وكذا “ط.و” رقم 30 الرابط بين بلدية ابودرنن المؤدي إلى مشدلة مغلق بمنطقة تيزي نكولال، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
ولاية البويرة:
تم تسجيل ببلدية الاصنام، غلق المحور الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بسبب تساقط الثلوج.
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