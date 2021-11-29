الحماية المدنية تدعو المواطنين لتفادي التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج

دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين عدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

ويأتي هذا حسب بيان للمدرية العامة للحماية المدنية لتفادي مختلف الأخطار والحوادث.

بالإضافة الى تسهيل تنقل مصالح الحماية المدنية في حال طلب النجدة من طرف مختلف المواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة و الأمراض المزمنة وحالات الولادة المفاجئة و القصور الكلوي.

كما دعت سائقي المركبات الى ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة في ظل هذه التقلبات الجوية.

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هذه الطرقات المغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج و الأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور ليلة أمس.

وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني من خلال صفحتها على الفايسبوك، أن هناك صعوبة في السير على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية آيت نوال مزادة بسبب تساقط الثلوج.

كما أن هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى صعوبة في السير بالمحور الولائي رقم 06 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف. على مستوى قرية تيزي نتاقة بلدية آيت تيزي بسبب تراكم الثلوج.

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