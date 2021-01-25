الحماية المدنية تفنّد خبر فتح مسابقة توظيف

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية تفنّد خبر فتح مسابقة توظيف
بقلم أمينة داودي

فنّدت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين خبر فتح مسابقة توظيف بقطاع الحماية المدنية.

وحسب بيان لذات المصالح، أفادت أنه تداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يتعلق بفتح توظيف في القطاع.

وأوضح البيان، أن المديرية العامة للحماية المدنية تكذب وتفند هذا الخبر، الذي لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن المديرية العامة للحماية المدنية إذا قررت فتح مسابقة سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي protectioncivile.dz.

وكذا عببر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك “المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية” وصفحة التويتر Protection civile_dz


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