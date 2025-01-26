الحماية المدنية: تكوين لرفع كفاءة فرق الإنقاذ

إنطلقت اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التكويني التقني لفائدة الفرق السينوتقنية على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أعطيت صباح اليوم الإشارة الرسمية لانطلاق فعاليات البرنامج التكويني. العملي الموجه لعناصر الفرق السينوتقنية التابعة لولايات: بومرداس، المدية، الجلفة، مستغانم، الشلف، أم البواقي، باتنة. والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، وذلك على مستوى وحدة القطاع تيجلابين.

ويمتد هذا التكوين من 26 إلى 30 جانفي 2025، ويهدف إلى رفع كفاءة فرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف الحوادث والكوارث.

بالإضافة إلى توسيع إنشاء الفرق المتخصصة على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحماية المدنية.