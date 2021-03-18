الحماية المدنية: زلزال بجاية شعر به سكان 12 ولاية.. وتجنيد 17 فرقة دعم والتدخل الأوّلي

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية ، أن الزلزال الذي ضرب ولاية بجاية صبيحة اليوم شعر به سكان 12 ولاية مجاورة.

وحسب بيان الحماية المدنية ، فإن الزلزال سجل على الساعة 01 و 04 د بشدة 5،9 درجة على سلم ريشتر على بعد 28 كلم شمال شرق ‎رأس_كربون‎ بولاية بجاية.

وقد شعر به سكان 12 ولاية، سكيكدة، قسنطينة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، الجزائر، تيبازة .

وقامت وحدات الحماية المدنية بإرسال فرق راجلة وسيارات إسعاف للقيام بعملية التعرف للوقوف على الوضعية العامة.

وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح البشرية اومادية كبيرة.

كما وضعت المديرية العامة للحماية المدنية 17 فرقة للدعم والتدخل الأوّلي المختص في التدخل في الكوارث في حالة تأهب.