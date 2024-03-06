الحماية المدنية..ضبط مخطط العمل للأجهزة الأمنية لموسم الإصطياف 2024

ترأس المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة الاطارات المركزية اجتماع عمل عن طريق تقنية التحاضر عن بعد مع مدراء الحماية المدنية لـ 58 ولاية، وهذا في إطار التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2024.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى حصيلة التدخلات و الجهاز الأمني لمكافحة حرائق الغابات. و حراسة الشواطىء لموسم الاصطياف الفارط و مخطط العمل للاجهزة الأمنية لموسم الاصطياف لهذه السنة.

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