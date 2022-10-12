الحماية المدنية.. فتح عملية توظيف للأعوان المتعاقدين

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن فتح عملية توظيف للأعوان المتعاقدين، بعنوان السنة المالية 2022. وهذا لصالح مديريات الحماية المدنية للولايات الجديدة. على غرار تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الرتب المعنية، هي عون خدمة من المستوى الأول، يتم التويظف فيها عن طريق إختبار مهني. على أن يكون المعني ذو مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي. أما عامل مهني من المستوى الأول، فيكون من بين المترشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته. وفيما يخص توظيف حارس، فيكون من بين المترشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته.

في حين، حددت الحماية المدنية، شروط المشاركة في المسابقة. حيث أكدت على ان يكون المترشح جزائري الجنسية. يبلغ من العمر 18 سنة على الأقل عند تاريخ التوظيف، أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية. أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا المؤهلات التي يقتضيها الإلتحاق بمنصب الشغل المطلوب. وأن يتمتع بحقوقه المدنية و أن يكون على خلق حسن، أن لا تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى و ممارسة منصب الشغل المطلوب.

كما يحتوي ملف المشاركة، على طلب خطي، نسخة طبـــق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية. وشهادة ميلاد، نسخة طبق الأصل من الشهادة. أو المؤهل و/أو التكويني. شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود 4 صور شمسية. شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، وشهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الإقتضاء. ونسخة طبـــق الأصل مـن الوثيقـــة التي تثبــت الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية، ظرفان بريديان عليهما الطابع البريدي وعنوان المترشح.

وترسل أو تودع ملفات الترشح بمديرية الحماية المدنية لولاية مقر الإذدياد والإقامة في مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان في الوكالة الولائية للتشغيل.