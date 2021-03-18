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الحماية المدنية: هذه مخلفات الزلزال الذي ضرب ولاية بجاية

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية: هذه مخلفات الزلزال الذي ضرب ولاية بجاية
بقلم أمينة داودي

كشف حكيم لطرش مكلف بالاعلام بالحماية المدنية لولاية بجاية ، أنه تم تسجيل جرحى وبعض التشققات والإنهيارات الجزئية بالولاية.

وأوضح لطرش في اتصال بالنهار، أن الحماية المدنية قامت بمعاينات وخرجات مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب بجاية صبيحة اليوم.

وأوضح ذات المتحدث، أنه تم تسجيل إصابة 4 أشخاص بجروح خفيفة من بينهم طالب إفريقي، وانهيارات جزئية بثلاث بنايات قديمة.

أما ببلدية أميزور فقد تم تسجيل جريح وبعض الأشخاص في حالة هلع.

وأوضح ذات المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية ستكون عضوا في الخلية التي نصبها والي الولاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=973111

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