الحماية المدنية: وفاة 5 أشخاص في حوادث مرور.. واختناق إثنين آخرين بالغاز خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة وفاة 5 شخاص في حوادث مرور ووفاة شخصين إختناقا بالغاز.

وحسب حصيلة الحماية المدنية، فقد سجلت خلال 48 ساعة 4871 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية والإجلاء الصحي.

وسجلت الحماية المدنية 358 تدخل من أجل حوادث المرور خلّفت وفاة 05 أشخاص وإصابة 409 أخرين بجروح مختلفة.

كما قامت بتقديم الإسعافات الأولية لـ 32 شخصا مختنقين على إثر إستنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون CO.

وسجلت الحماية المدنية وفاة شخصين إثر استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون عثر عليهم داخل سيارة بسيدي بلعباس.