الحملة الانتخابية.. هذا أبرز ما جاء به المترشحون في اليوم العاشر

شدّد المتنافسون خلال اليوم العاشر من برنامج الحملة الانتخابية، على أن التحديات المستقبلية التي تواجه البلاد تستدعي “تقوية الجبهة الداخلية”. معتبرين في إطار تشريعيات 12 جوان، أن صياغة مشروع برنامج مجتمعي جديد كفيل بتحقيق التغيير الذي يأمل فيه المواطن الجزائري.

ودعا رئيس صوت الشعب لمين عصماني من سطيف خلالبرنامج الحملة الانتخابية الطبقة السياسية أن تكون في “مستوى الرهان الذي ينتظر البلاد”. وطالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من تمنراست في اطار تشريعيات 12 جوان بصياغة مشروع برنامج مجتمعي جديد.

ومن جهته، شدد الأمين العام للأرندي، الطيب زيتوني، في الحملة على الأهمية التي يكتسيها مسعى بناء اقتصاد وطني قوي بعيد عن البترول. وأكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، من عين تموشنت أن الجزائر “بحاجة الى من يرتقي بها ويدافع عنها”.

وأكد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، من سطيف أن الجميع اليوم “أمام مسؤولية كبيرة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة”. وبرأي رئيس حزب “جيل الجديد”، سفيان جيلالي، فإن بناء “دولة قانون حقيقية يتطلب مساهمة فعالة من طرف جميع المواطنين”.

ومن سطيف، دعا رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، إلى “تغيير الذهنيات واعتماد برامج وممارسات ووجوه جديدة انتقال إلى الجزائر الجديدة”. وبوهران، أكد رئيس حركة النهضة يزيد بن عائشة بضرورة تفعيل رقابة المواطن عبر المجالس المنتخبة لعمل المسؤولين ومؤسسات الدولة.

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واعتبر من جهتهم، المترشحون الأحرار ، أن هذه التشريعيات تعد بمثابة “فرصة حقيقة” لدفع وتيرة التغيير الذي يتطلع اليه الشعب. وأكدت فيال قايدي، من “الجزائر أمانة ولازم نبنيوها”، أن برنامجها الانتخابي “طموح يسعى إلى النهوض بالجزائر إلى غد أفضل”.

أما الاستاذة الجامعية، جوامعي فضيلة، من القائمة الحرة “من أجل التغيير“، فاعتبرت التشريعيات المقبلة بمثابة “خطوة جبارة” لاستكمال مسار الإصلاحات”. وتركز القائمة الحرة “الوفاء الوطني” في برنامجها الانتخابي بولاية الوادي على أهمية ترقية الزراعة كثروة بديلة عن المحروقات.

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