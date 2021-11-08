الحَكَم المعين لإدارة مباراة منافس “الخضر” يعلن اعتزاله!

إعتذر الحَكَم المصري جهاد جريشة، عن إدارة مباراة بوركينافاسو والنيجر، التي تم اختياره من طرف “الفيفا” و”الكاف” لادارتها، بدلا من المغربي سمير الكزاز. الحكم

وقال جهاد جريشة في اتصال مع قناة “وان تايم” المصرية، بأنه قرر اعتزال سلك التحكيم والتفرغ لمهمته الجديدة كمحلل للمباريات.

واعترف جريشة بأن “الفيفا” راسلته لاإدارة مباراة بوركينافاسو والنيجر. لحساب الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر.

بالمقابل أوضح ذات المتحدث، أنه إعتذر بعدما توقف عن ادارة المباريات الدولية، منذ شهر أوت الفارط. مع بقاء اسمه مقيدا ضمن لائحة الحكام الدوليين.

وستضطر “الفيفا” و”الكاف” لتعيين حكم آخر لادارة هذه المواجهة، التي تهم المنتخب الوطني.

مع العلم بأن اعتراض “الفاف” على تعيين حكم مغربي، كان السبب في تعيين جريشة، الذي سيستبدل بحكم آخر في انتظار تحديد هويته.

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