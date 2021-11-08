الحَكَم المعين لإدارة مباراة منافس “الخضر” يعلن اعتزاله!
إعتذر الحَكَم المصري جهاد جريشة، عن إدارة مباراة بوركينافاسو والنيجر، التي تم اختياره من طرف “الفيفا” و”الكاف” لادارتها، بدلا من المغربي سمير الكزاز. الحكم
وقال جهاد جريشة في اتصال مع قناة “وان تايم” المصرية، بأنه قرر اعتزال سلك التحكيم والتفرغ لمهمته الجديدة كمحلل للمباريات.
واعترف جريشة بأن “الفيفا” راسلته لاإدارة مباراة بوركينافاسو والنيجر. لحساب الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر.
بالمقابل أوضح ذات المتحدث، أنه إعتذر بعدما توقف عن ادارة المباريات الدولية، منذ شهر أوت الفارط. مع بقاء اسمه مقيدا ضمن لائحة الحكام الدوليين.
وستضطر “الفيفا” و”الكاف” لتعيين حكم آخر لادارة هذه المواجهة، التي تهم المنتخب الوطني.
مع العلم بأن اعتراض “الفاف” على تعيين حكم مغربي، كان السبب في تعيين جريشة، الذي سيستبدل بحكم آخر في انتظار تحديد هويته.
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“الفاف” تعترض رسميا على تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة بوركينافاسو ضدّ النيجر
“الفاف” تعترض رسميا على تعيين حَكَم مغربي لإدارة مباراة بوركينافاسو ضدّ النيجر
قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اعتراضا رسميا إلى الإتحاد الإفريقي للعبة، على تعيين حكم مغربي بمباراة منتخب بوركينافاسو ضد النيجر. وهذا لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم. والمقررة في مدينة مراكش المغربية، حسب ما بلغ “النهار” من مصادر موثوقة.
كما تحول الاحتجاج الشعبي من طرف أنصار المنتخب الوطني، على تعيين الحكم المغربي، سمير الكزاز، إلى موقف رسمي من طرف “الفاف”.
كما سرّب تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة تخص منافس الجزائر في الجولة السادسة من تصفيات “مونديال” قطر، الشكوك.
وهذا في إمكانية توفيره الحماية للـ”الخيول” من تلقي أي بطاقات صفراء، بالتزامن مع استعداده لمواجهة النيجر، وبرصيد لاعبيه 9 إنذارات.
لافان:”الحَكَم عوينة لم يكن في المستوى أمام الساورة”
من جهته انتقد المُدرب الفرنسي لفريق اتحاد العاصمة ،دينيس لافان، الحكم ،سعيد عوينة، الذي أدار مواجهة سوسطارة أمام المُضيف شبيبة الساورة اليوم الأحد.
والتي انتهت بفوز المحليين بهدف يتيم دون رد لحساب الجولة الثالثة من الرابطة الوطنية المحترفة.
كما قال لافان أن التحكيم أثر على سيرورة المواجهة وارتكب بعض الهفوات. وبعد اللقاء صرح لافان للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
“التحكيم لم يكن جيدا في مواجهتنا أمام شبيبة الساورة، وارتكب ثلاثي التحكيم العديد من الأخطاء”.