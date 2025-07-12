الخارجية الأمريكية تبدأ عملية تسريح أكثر من 1300 موظف

باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إنّ 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فقد تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الالكتروني.

وسيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوما من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور. بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوما، وفق الصحيفة.

وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين.

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