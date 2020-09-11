الخارجية الأمريكية: ستظل هجمات 11 سبتمبر محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن هجمات 11 سبتمبر2001، ستبقى محفورة في ذاكرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأبد.

وغردت الخارجية الأمريكية على تويتر”ستظل الهجمات الإرهابية يوم الحادي عشر من سبتمبر محفورة في ذاكرة الولايات المتحدة إلى الأبد”.

وأضافت “اليوم نكرم الذين فقدناهم منذ ما يقرب 20 عامًا، لا نزال ثابتين في التزامنا بمحاسبة الإرهابيين وحماية الولايات المتحدة”.

وأحيت نيويورك، اليوم الجمعة، ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وتقيم كبرى المدن الأمريكية مراسمها السنوية لإحياء ذكرى من ماتوا في الهجمات.

يشار إلى أنه صباح اخترقت طائرتين مدنيتين مختطفتين جدران برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وبطائرة أخرى تصدم أحد أجنحة مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن فتلحق به أضرارا بالغة.