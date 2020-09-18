الخارجية الأمريكية: على الليبيين أن يتولّو مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية

دعت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، الفرقاء السياسيين الليبيين إلى تولي مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية.

وغردت على تويتر”في الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة لخدمة مصالحها الشخصية، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي شفاف وشامل”.

وتتسارع التطورات في الملف الليبي، لا سيما مع إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عزمه ترك منصبه في أكتوبر المقبل.

وقال السراج في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الليبي الأربعاء “نأمل أن تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس وزراء”.

ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني، في حين أن قوات خليفة حفتر تسيطر على مناطق واسعة شرق ليبيا وجنوبها.

وأكدت روسيا أنها تسعى لدعم العملية السياسية في البلاد الغارقة في الحرب والفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.