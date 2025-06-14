الخارجية الإيرانية: لا يمكن لأحد أن يتصور أن الكيان الصهيوني ارتكب هذه الجريمة دون إذن واشنطن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لا يمكن لأحد أن يتصور أن الكيان الصهيوني ارتكب مثل هذه الجريمة دون إذن واشنطن.

ووجّه المندوب الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اتهاماً للولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي. في الهجوم الجوي الذي شنّته على بلاده واستهدف مراكز قيادة وقواعد عسكرية ومنشآت نووية.

حيث جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، لبحث تداعيات الضربات الإسرائيلية. التي استهدفت مواقع نووية داخل إيران.

وقال المندوب الإيراني لدى مجلس الأمن الدولي “الهجوم على إيران كان مقصوداً ومنسقاً وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية”.

كما أكدت الخارجية الإيرانية، إلى أن الكيان الصهيوني تمنى جر الأطراف الغربية للمأزق ونجح بالتأثير على المسار الدبلوماسي. مضيفة أن الكيان تجاوز جميع الخطوط الحمراء عبر ارتكابه هذه الجريمة.

وفي إشارة منها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الطرف المقابل جعل الحوار بلا معنى وبالتزامن يسمح للاحتلال الإسرائيلي باستهدافنا.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء تسنيم، أن دوي انفجارات عنيفة في منطقتي حكيمية وتهرانبارس شرقي العاصمة طهران.

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