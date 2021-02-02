الخارجية التونسية تعرب عن إستغرابها من تكرر التصريحات المسيئة للجزائر

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بيانا إستغربت فيه من تكرّر التصريحات المسيئة للجزائر .

وجددت الوزارة رفضها القاطع للمحاولات الرامية إلى المسّ من متانة الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والجزائر.

كما أكدت ذات الوزارة على أن مثل هذه التصرّفات غير المسؤولة لا تعبّر سوى عن أصحابها ولا تلزم الدولة التونسية.

وشددت الخارجية على أنها لن تفلح في أن تنال، بأي شكل من الأشكال، من العلاقات المتميّزة التونسية الجزائرية التي ما انفكت تشهدا تطورا ملحوظا بفضل الرغبة الصادقة للقيادتين في البلدين في تعزيز التنسيق والتشاور والإيمان المشترك بقيم التآخي والتضامن ووحدة المصير لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.