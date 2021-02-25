الخارجية الجزائرية تطلق شعارا جديدا للوزارة

الوطني
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الخارجية الجزائرية تطلق شعارا جديدا للوزارة
بقلم م . فيصل

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي على التويتر الشعار الجديد للوزارة.

هذا وكشف صبري بوقادوم اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية عن هيكل جديد لوزارته عبر استحداث شبكة الدبلوماسية الاقتصادية.

وكذا إستحداث بوابة للتعريف بالمنتوجات الجزائرية وتعديلات على النظام المصرفي يضيف الوزير.

وأضاف الوزير أن الهدف من الهيكل الجديد بغرض خلق اقتصاد جزائري قوي مندمج في الاقتصاد العالمي.

وكشف يوقادوم عن إستحداث مكتبا اعلاميا لاستقبال المصدرين والمتعاملين لتسهيل التبادلات التجارية وتعزيز تواجد المتوج الجزائري عبر العالمية.


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