الخارجية السعودية ترفض ماورد في تقرير الكونغرس حول مقتل جمال خاشقجي

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لما ورد في التقرير الذي زود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وذلك في بيان لوزارتها الخارجية، أين وصفت بأن ما ورد في هذا التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة لا يمكن قبولها.

كما تأسفت الخارجية السعودية، من صدور هذا التقرير وما ضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة.

وذلك في وقت أدانت فيه المملكة العربية السعودية هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة.

وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا.

واضاف نفس البيان، أن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة.

أين ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل.

كما أكد الجانب السعودي على أماله في أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا لشراكة البلدين الاستراتيجية.

يذكر أن وكالة الإستخبارات المركزية ذكرت في تقرير لها اليوم الجمعة، أن ولي العهد محمد بن سلمان متورط في اعتقال او قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.