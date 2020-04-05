الخارجية السعودية تطلق خدمة إلكترونية لتمكين مواطنيها المتواجدين في الخارج من العودة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إطلاق خدمة إلكترونية لتمكين مواطنيها المتواجدين في الخارج من العودة.

وحسب بيان الخارجية السعودية، أنه سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة

ونوهت وزارة الخارجية السعودية، بأن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، وسيستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت الخارجية السعودية، أن الاولوية ستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج المتواجدين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة، للعزل الصحي لمدة (14) يوماً.

وأكدت الخارجية السعودية أن المنصة الإلكترونية، تعتبر المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة.