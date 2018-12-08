الخارجية الفرنسية: فرنسا تشيد بالأمة الجزائرية التي سلكت طريق السلم والمصالحة الوطنية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن فرنسا ممتنة للجزائر على احتضانها مراسم تطويب الرهبان ال19 للكنسية الكاثوليكية بالجزائر، ضحايا الارهاب.

وصرحت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية أنييس فون دير موهل أن فرنسا ممتنة للجزائر.

على احتضانها مراسم التطويب التي ستشكل فرصة لتبليغ رسالة السلام والأخوة والتسامح المستلهمة من التزام وتضحيات هؤلاء الرجال والنساء.

وأوضحت ذات المسؤولة أن فرنسا تشيد بالأمة الجزائرية التي سلكت طريق السلم والمصالحة الوطنية.

مؤكدة أنه لهذا السبب شارك كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية جونباتيست لوموين اليوم بالجامع الكبير ابن باديس.

في الترحم على أرواح الأئمة الجزائريين ال114 الذين اغتالتهم الجماعات الارهابية خلال العشرية السوداء.