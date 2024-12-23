الخاصة بنوفمبر وديسمبر.. بونجاح يقود التشكيلة المثالية في قطر

تواجد الدولي الجزائري، ومهاجم نادي الشمال القطري، بغداد بونجاح، على رأس التشكيلة المثالية لدوري “إكسبو” القطري، الخاصة بشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

ونشر حساب مؤسسة نجوم قطر، على منصة “إكس” اليوم الاثنين. التشكيلة المثالية الخاصة بنوفمبر وديسمبر، والتي شهدت تواجد مهاجم “الخضر”.

وجاء اختيار بونجاح، ضمن قائمة الأفضل، منتظرا ومستحقا. بالنظر إلى المستويات التي قدمها رفقة الشمال، وهو الذي لعب 3 لقاءات مع ناديه شهري نوفمبر وديسمبر. سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى.