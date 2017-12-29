الخام الأمريكي يصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2015

سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2015 في اليوم الأخير للتعاملات من هذا العام.

بعد انخفاض غير متوقع في إنتاج الولايات المتحدة وتقلص مخزونات النفط.

كما ارتفعت أسعار خام برنت بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة “أوبك” وروسيا إلى جانب قوة الطلب من الصين.

وبلغت أسعار خام غرب تكساس أعلى مستوى منذ جوان 2015، عند 60.30 دولار للبرميل اليوم الجمعة.

بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لمزيج برنت ارتفاعا بلغ 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 66.61 دولار للبرميل.

وكسر برنت حاجز 67 دولارا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع للمرة الأولى منذ ماي 2015.