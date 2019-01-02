الخبير الإقتصادي كمال رزيق: “لا تنمية قبل محاربة الفساد”
قال الخبير الإقتصادي كمال رزيق، إنه لا يمكن الحديث عن التطوير والتنمية البشرية في البلاد، قبل محاربة الفساد والبيروقراطية محاربة شديدة.
وأكد رزيق الذي نزل ضيفا أمس على القناة الوطنية الثالثة، للحديث عن قانون المالية 2019، بأن تراجع أسعار الإسمنت دون هبوط قيمة المشاريع غير منطقي.
كما أضاف الخبير الإقتصادي بأن الفساد هو عدو فالتنمية بحيث لا يمكن الحديث عن تنمية بشرية أو خلق الثروة قبل محاربة هذه الظاهرة.
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