الخبير عبد الكريم شلغوم:زلزال بـ7 درجات على سلم ريشتر بإمكانه تدمير العاصمة

قال عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى، إنّ زلزال بدرجة 7 على سلم ريشتر بإمكانه أن يدمر الجزائر العاصمة.

وحسب ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر عن الخبير شلغوم، فإن هذه المخاطر تحدق بعاصمة البلاد بسبب المعايير التي تم بها إنشاء العديد من الهياكل

وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث بأن 90 بالمائة من الهياكل القاعدية على مستوى العاصمة تم بناؤها على قواعد غير مقاومة للزلازل.

وأضاف هناك مابين 4 إلى 6 ألاف سكن أنجزت في شراقة و عين البنيان و أولاد فايت و رويبة تم تشييدهافي الوديان و مجاريها.

وحسب ذات الخبير، فإن هذه البنايات لا يمكنها أن تقاوم أي هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة

وذكر شلغوم أنه و في إطار القانون 04/20 تم إعداده في سنة 2004، تم تحذير الحكومة من هذه المناطق و ضرورة منع البناء في هذه المناطق.

و تساءل ذات الخبير كيف تم منح شهادات عمرانية لهذه المناطق و كيف تم منح رخص البناء.

وحمل شلغوم السلطات العمومية المسؤولية في حالة إذا ماحدثت كارثة طبيعية على غرار الزلازل،من الخسائر البشرية المحتملة بسبب عدم إحترامها للقوانين

وعاد شلغوم إلى سنة 2005، أين قال أنه أثبتت للسلطات العمومية أن ماقامت به يشكل خطرا ، وأن زلزالا بدرجة 7 على سلم بامكانه تدمير العاصمة.

بالموازاة مع ذلك قال أنه لم يتأخر الوضع بعد لإستدراك الأمر و إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

كما حذر في الأخير ذات المتحدث من سيناريو كارثة زلزال ماي 2003 ببومرداس و الذي تسبب في وفاة 2600 شخص و خسائر بالملايير في البنى التحتية.