الخبير محفوظ كوبي:”المقاربة الجديدة للمؤسسات المصغّرة تتماشى مع مقتضيات المرحلة المقبلة”

أكّد الخبير والمحلل الاقتصادي، محفوظ كوبي، بأن قرار رئيس الجمهورية، وضع مقاربة اقتصادية جديدة لبعض نشاطات المؤسسات المصغّرة والناشئة تتماشى مع مقتضيات المرحلة المقبلة.

وأوضح الخبير كوبي في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، بأن هذه المقاربة باتت ضرورة ملحة لإعطاء ديناميكية جديدة لهذه المؤسسات للإسهام في الدفع بعجلة التنمية.

مشيرا بالقول أن رئيس الجمهورية ركز على ضرورة تبني مقاربة جديدة تعطي الأولوية والأهمية إلى الشق الاقتصادي، وإلى مردودية المشاريع.

بالإضافة إلى تركيزه على الأمور التي تمكّن هذه المؤسسات من ولوج والرقي إلى مصاف المؤسسات الخلّاقة للثروة، بدل أن تكون مؤسسات مستهلكة للثروة.

وأكد المتحدث بأن هذه المقاربة ستمكّن من بروز مقاولين جددا يتمكنون من تنويع الإنتاج والنجاح على المستوى الاقتصادي، كما لها أهمية كبيرة وتتفاعل مع مقتضيات المرحلة الجديدة.