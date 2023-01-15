الخزينة العمومية تطالب بتعويض قدره 50 ألف مليار سنتيم من عائلة طحكوت

طالب ممثل الخزينة العمومية بعد مرافعته كطرف مدني في قضية الفساد المتابع بها عدد من افراد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت امام محكمة سيدي امحمد. هذا بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية. كما يتابع في هذه القضية كل من ابناء محي الدين طحكوت و اشقائه وعدد من افراد عائلته. وموظفة بالبلدية ورؤساء الحظائر عند شركات طحكوت.

بالاضافة الى متهمين اخرين، حيث طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية من هؤلاء المتهمين بتعويض. قدره 50 ألف مليار سنتيم لكل من ابناء محي الدين طحكوت كل من بلال و علي. اضافة الى اشقائه كل من ابراهيم، حميد، ناصر، وكذلك عدد من افراد عائلتهم من بينهم يوسف طحكوت ، فيما طالب من بقية المتهمين كل من (ب.ن) ،(ق.ر) ،(.ب.ع)،(ح.م) ،(ت.س) ،(م.أ) ،(م.ج) ،(ت.ر.ر) ،(ج.م.ج) أن يدفعو تعويض قدره واحد مليون دج كتعويض عن الضرر الذي تعرضت له الخزينة العمومية.