“الخضر” بالبدلة الخضراء في مباراة ليبيريا

سيدخل المنتخب الوطني، مباراته المقررة اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه الليبيري، بالبدلة الخضراء، حسبما أكدته “الفاف” أمس الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت “الفاف” بأن القرار، تم اتخاذه على هامش الاجتماع التقني الذي انعقد أمس. بمقر الاتحادية الليبيرية لكرة القدم.

مشيرة إلى أن رفقاء بن سبعيني، سيلعبون بالأخضر (قميص، تبان، وجوارب)، بينما سيدخل المنافس الليبيري، باللون الأحمر (قميص وتبان) وجوارب زرقاء.

للإشارة، فإن اللقاء الذي سيحتضنه ملعب “صامويل كانيون دو” بمونروفيا. ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، سينطلق بداية من الساعة 16:00 بتوقيت ليبيريا (17:00 بتوقيت الجزائر).